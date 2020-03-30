إيران تُسجّل 117 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة الإيرانية، إن عدد حالات الوفاة، جراء فيروس (كورونا) في إيران، ارتفع إلى 2757، إثر تسجيل 117 حالة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



جاء ذلك، وفق تصريح لمسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جيهانبور، الاثنين، نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي.



وأضاف جيهانبور، أنه تم تسجيل 3186 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي 41 ألفاً و495.



وأكد أن 13 ألفاً و911 شخصاً غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس، مشيراً إلى أن 3511 شخصاً في حالة حرجة.



وفي 19 شباط/ فبراير الماضي، ظهر الفيروس للمرة الأولى في إيران، بمدينة قم، لينتشر منها إلى سائر البلاد.



وحتى صباح الاثنين، تجاوز عدد مصابي (كورونا) حول العالم 724 ألفاً، توفي منهم أكثر من 34 ألفاً، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 152 ألفاً.

رام الله - دنيا الوطن