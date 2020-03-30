الأردن: لدينا ما يكفي من عقار (هيدروكسي كلوروكين) والملك عبدالله أهداه لسبع دول

قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر: إن الأردن لديه ما يكفي من عقار (هيدروكسي كلوروكين)، وهو الدواء المستخدم للوقاية من الملاريا، وعلاجها.



وأوضح جابر، وفق (CNN) الأمريكية، أن بلاده تنتجه على نحو كبير، وبدأ الأردن فعلاً باستخدامه في علاج المصابين بفيروس (كورونا) المستجد.



وأضاف الوزير، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أرسل الدواء، كهدية إلى سبع دول عربية، ممن لا يملكون علاجاً للفيروس.





رام الله - دنيا الوطن