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شؤون فلسطينية

"الاتصالات" بغزة تصدر تعليمات "مهمة" للمستفيدين من المنحة القطرية

"الاتصالات" بغزة تصدر تعليمات "مهمة" للمستفيدين من المنحة القطرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن البدء بصرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 31-03-2020 و حتى الخميس 16-04-2020، وذلك في جميع فروع مكاتب البريد في 8 صباحا حتى الساعة3 عصرا، أصحاب الوكالات يوم الاحد الموافق  19-04-2020.

 حيث ستكون آلية الصرف وفق التالي:
- توزيع أسماء المستفيدين من المنحة أبجدياً وتوزيعهم على 15 يوم.

- سيتم تخصيص موعد الصرف لكل مستفيد (تاريخ اليوم – ساعة الصرف)، بالإضافة الى مكتب البريد.

 - سيتم تفعيل الأسماء لكل يوم حسب ساعة الصرف، ولن يتم الصرف لاي مواطن الا حسب الوقت المحدد له.

كما ويرجى الالتزام بالتعليمات التالية:

1. الصرف للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية

2. اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية

3. التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2

4. احضار قلم شخصي للتوقيع وينصح بتوفير وسيلة الوقاية الشخصية كمامة.

5. سيتم تحديد أعداد المستفيدين داخل المكتب، ويرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.

6. سيتم توفير مواد لتعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول لمكاتب البريد

7. يتوجب على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي الاتصال عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة في نهاية موعد الصرف.

8. يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكتب البريد (طابور الانتظار خارج المكتب).

9. إيقاف آلية التفعيل المسبق للمستفيد.

10. الصرف لأصحاب الوكالات بعد انتهاء عملية الصرف.
تنويه هام:: يرجو الالتزام التام بمكتب البريد المخصص لكل مواطن، والالتزام بموعد ووقت الصرف المحدد، حيث بإمكان المستفيدين الاستعلام عن تفاصيل المنحة الاميرية القطرية  من خلال الرابط الالكتروني التالي: http://query.gov.ps  او زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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