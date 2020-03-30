تخصيص مركز الشرطة المتنقل لفرز الحالات المرضية قبل إدخالها لمستشفى بيت جالا

وأكدت أن المحافظ اطلع على التجهيزات الكاملة للمركز وعبر عن إعجابه بهذه الخطوة التي من شانها أن تسهل الكثير من عمل الطواقم الطبية والإجراءات التي يقومون بها كما قدم عطوفته الشكر للشرطة الفلسطينية على هذا الموقف الرائع بتخصيص المركز المتنقل تحت تصرف إدارة المستشفى ودورها في الحفاظ على سلامة المواطن مما يعكس الانتماء الكبير لكافة منتسبي هذا الجهاز ضباطا وأفرادا لهذه الوطن واستعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على سلامة الوطن والمواطن.







رام الله - دنيا الوطنخصصت شرطة بيت لحم اليوم مركز الشرطة المجتمعية المركز المتنقل مركزا لفرز الحالات المرضية المشتبه بها قبل إدخالها لمستشفى بيت جالا الحكومي في بيت لحم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن المحافظ كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم والعقيد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة المحافظة قاما ظهر اليوم بزيارة تفقديه لمستشفى بيت جالا الحكومي، وكان باستقبالهم الدكتورة غادة كوع مديرة المستشفى وعدداً من الأطباء والممرضين وخلال هذه الزيارة تم تفقد مركز الشرطة المجتمعية الذي تم وضعه أمام مستشفى بيت جالا الحكومي وجعله تحت تصرف إدارة المستشفى وذلك بناء على تعليمات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة من اجل فرز الحالات المرضية المشتبه بها واستقبالها قبل دخولها الى قسم الطوارئ وذلك لحماية الطواقم الطبية والمرضى داخل المستشفى.