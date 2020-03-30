عاجل

  • نتنياهو للجمهور الإسرائيلي:أتمنى أن أخبركم أننا نقترب من نهاية (كورونا) لكن الوقت مبكر جداً

  • نتنياهو: نحن في خضم حدث خطير لم نعهده من قبل

  • العراق: تسجيل أربع وفيات و 83 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

  • العراق: 83 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع الإجمالي إلى 630

  • نتنياهو: الفحوصات الطبية بشأني لم تنته بعد ولكنني قررت دخول الحجر الصحي طوعاً

  • الجزائر: 73 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع الإجمالي إلى 584 وتسجيل أربع وفيات جديدة

شؤون فلسطينية

تخصيص مركز الشرطة المتنقل لفرز الحالات المرضية قبل إدخالها لمستشفى بيت جالا

تخصيص مركز الشرطة المتنقل لفرز الحالات المرضية قبل إدخالها لمستشفى بيت جالا
رام الله - دنيا الوطن
خصصت شرطة بيت لحم اليوم مركز الشرطة المجتمعية المركز المتنقل مركزا لفرز الحالات المرضية المشتبه بها قبل إدخالها لمستشفى بيت جالا الحكومي في بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن المحافظ كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم والعقيد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة المحافظة قاما ظهر اليوم بزيارة تفقديه لمستشفى بيت جالا الحكومي، وكان باستقبالهم الدكتورة غادة كوع مديرة المستشفى وعدداً من الأطباء والممرضين وخلال هذه الزيارة تم تفقد مركز الشرطة المجتمعية الذي تم وضعه أمام مستشفى بيت جالا الحكومي وجعله تحت تصرف إدارة المستشفى وذلك بناء على تعليمات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة من اجل فرز الحالات المرضية المشتبه بها واستقبالها قبل دخولها الى قسم الطوارئ وذلك لحماية الطواقم الطبية والمرضى داخل المستشفى.

وأكدت أن المحافظ اطلع على التجهيزات الكاملة للمركز وعبر عن إعجابه بهذه الخطوة التي من شانها أن تسهل الكثير من عمل الطواقم الطبية والإجراءات التي يقومون بها كما قدم عطوفته الشكر للشرطة الفلسطينية على هذا الموقف الرائع بتخصيص المركز المتنقل تحت تصرف إدارة المستشفى ودورها في الحفاظ على سلامة المواطن مما يعكس الانتماء الكبير لكافة منتسبي هذا الجهاز ضباطا وأفرادا لهذه الوطن واستعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على سلامة الوطن والمواطن.

أخبار ذات صلة

&#34;الاتصالات&#34; بغزة تصدر تعليمات &#34;مهمة&#34; للمستفيدين من المنحة القطرية

"الاتصالات" بغزة تصدر تعليمات "مهمة" للمستفيدين من المنحة القطرية

لا إصابات جديدة بفيروص (كورونا) في فلسطين و250 عينة نتائجها سلبية

لا إصابات جديدة بفيروص (كورونا) في فلسطين و250 عينة نتائجها سلبية

وصول أولى دفعات البريد الفلسطيني السطحي المنقول جواً لوجهته بأميركا بمدة قياسية

وصول أولى دفعات البريد الفلسطيني السطحي المنقول جواً لوجهته بأميركا بمدة قياسية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: يوم الأرض شكل بنضال شعبنا رمزاً للصمود الوطني الفلسطيني

"العربية الفلسطينية": يوم الأرض شكل بنضال شعبنا رمزاً للصمود الوطني الفلسطيني

شاهد: قوالب حلويات لأعياد ميلاد تحاكي زمن (الكورونا)

شاهد: قوالب حلويات لأعياد ميلاد تحاكي زمن (الكورونا)

الحساينة: يوم الأرض هو يوم الانتماء للأوطان

الحساينة: يوم الأرض هو يوم الانتماء للأوطان

الأول من الشهر المقبل يوماً لخدمات الطلبة بالجامعة الإسلامية

الأول من الشهر المقبل يوماً لخدمات الطلبة بالجامعة الإسلامية

مختص بشؤون الأسرى: (كورونا) يقترب من الأسرى بشكل متسارع

مختص بشؤون الأسرى: (كورونا) يقترب من الأسرى بشكل متسارع

التعليقات

الدنيا حكايات

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

شؤون فلسطينية

تخصيص مركز الشرطة المتنقل لفرز الحالات المرضية قبل إدخالها لمستشفى بيت جالا

تخصيص مركز الشرطة المتنقل لفرز الحالات المرضية قبل إدخالها لمستشفى بيت جالا

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: يوم الأرض شكل بنضال شعبنا رمزاً للصمود الوطني الفلسطيني

"العربية الفلسطينية": يوم الأرض شكل بنضال شعبنا رمزاً للصمود الوطني الفلسطيني

الحساينة: يوم الأرض هو يوم الانتماء للأوطان

الحساينة: يوم الأرض هو يوم الانتماء للأوطان

الأول من الشهر المقبل يوماً لخدمات الطلبة بالجامعة الإسلامية

الأول من الشهر المقبل يوماً لخدمات الطلبة بالجامعة الإسلامية

مختص بشؤون الأسرى: (كورونا) يقترب من الأسرى بشكل متسارع

مختص بشؤون الأسرى: (كورونا) يقترب من الأسرى بشكل متسارع

سلطات الاحتلال تخطر بهدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثي

سلطات الاحتلال تخطر بهدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثي

&#34;نقابة مربي الدواجن&#34; بغزة تناشد الحكومة بالتدخل لمنع رفع أسعار الصيصان والأعلاف

"نقابة مربي الدواجن" بغزة تناشد الحكومة بالتدخل لمنع رفع أسعار الصيصان والأعلاف

مخاوف كبيرة على مصير خمسة آلاف أسير عقب الإعلان عن إصابات بين سجانيهم

مخاوف كبيرة على مصير خمسة آلاف أسير عقب الإعلان عن إصابات بين سجانيهم

منوعات

شاهد: السعودية هند القحطاني تثير الجدل بعد إعلانها لكورسيه

شاهد: السعودية هند القحطاني تثير الجدل بعد إعلانها لكورسيه

لهذا السبب..محكمة تقضي حكما ضد كاظم الساهر وتطالبه بسداد 44 ألف دولار

لهذا السبب..محكمة تقضي حكما ضد كاظم الساهر وتطالبه بسداد 44 ألف دولار

سلام سعد عن فيديو (التبول) لجويل: يلي قالتوا بنستحي نقولوا أمام الناس

سلام سعد عن فيديو (التبول) لجويل: يلي قالتوا بنستحي نقولوا أمام الناس

سمير غانم يفقد النطق والحركة بسبب وفاة جورج سيدهم

سمير غانم يفقد النطق والحركة بسبب وفاة جورج سيدهم

شاهد: وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا

شاهد: وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا

شاهد: رضوى الشربيني: &#34;اوعي الكورونا تخليكي تفكِي بلوك الإكس&#34;

شاهد: رضوى الشربيني: "اوعي الكورونا تخليكي تفكِي بلوك الإكس"

شاهد: فنانة مصرية جديدة تعلن اصابتها بـ (كورونا)

شاهد: فنانة مصرية جديدة تعلن اصابتها بـ (كورونا)

شاهد: ملك يعزل نفسه مع 20 امرأة بفندق في جبال الألب..من هو؟

شاهد: ملك يعزل نفسه مع 20 امرأة بفندق في جبال الألب..من هو؟

شاهد: شمس الكويتية تعلق على اتهام المغربيات بأنهن ساحرات ويخطفن الرجال

شاهد: شمس الكويتية تعلق على اتهام المغربيات بأنهن ساحرات ويخطفن الرجال

صور: مذيعة العربية ميسون عزام تخضع لفحص الكورونا

صور: مذيعة العربية ميسون عزام تخضع لفحص الكورونا

عربي

الأردن: لدينا ما يكفي من عقار (هيدروكسي كلوروكين) والملك عبدالله أهداه لسبع دول

الأردن: لدينا ما يكفي من عقار (هيدروكسي كلوروكين) والملك عبدالله أهداه لسبع دول

رابع وفاة بفيروس (كورونا) في الأردن

رابع وفاة بفيروس (كورونا) في الأردن

سخرية واسعة.. ترامب يُناشد السعودي &#34;أبو الفدا&#34; لإنقاذ العالم

سخرية واسعة.. ترامب يُناشد السعودي "أبو الفدا" لإنقاذ العالم

الصومال تُساعد إيطاليا لمواجهة (كورونا) بـ 20 طبيبًا

الصومال تُساعد إيطاليا لمواجهة (كورونا) بـ 20 طبيبًا