إيطاليا تواصل تحطيم الأرقام القياسية في عدد وفيات فيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت إيطاليا اليوم الاثنين، تسجيل 812 وفاة جديدة بعدوى فيروس (كورونا)، (COVID-19) في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وكانت وكالة (رويترز) للأنباء، نقلت عن مصدر مطلع يوم الاثنين قوله: إن عدد وفيات فيروس (كورونا) في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، زاد 458 حالة في يوم واحد إلى نحو 6818.



وسجلت لومبارديا يوم الأحد 416 حالة وفاة، فيما أضاف المصدر، أن عدد المصابين بـ (كورونا) في لومبارديا زاد بنحو 1154 حالة إلى 42161 شخصاً.



وهذه الزيادة في الحالات، أقل بكثير من عدد 1592 حالة جديدة المسجل يوم الأحد و2117 حالة يوم السبت.



في السياق، قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين: إن إجراءات العزل العام، والتدابير الصارمة المعمول بها في إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين، يجب أن تؤدي قريباً إلى استقرار وضع وباء فيروس (كورونا)، لكن المتابعة اليقظة ستكون ضرورية.



وقال مايك ريان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي: "نأمل أن تكون إيطاليا وإسبانيا على وشك الوصول إلى ذلك، لكن الفيروس لن ينحسر من تلقاء نفسه، ويلزم محاربته من خلال جهود الصحة العامة".



وفيما يتعلق بإيطاليا، قال ريان "يجب أن نبدأ في رؤية الاستقرار، الحالات التي نراها اليوم، تعكس بالفعل التعرض (للإصابة) قبل أسبوعين".