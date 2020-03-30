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شؤون فلسطينية

لا إصابات جديدة بفيروص (كورونا) في فلسطين و250 عينة نتائجها سلبية

لا إصابات جديدة بفيروص (كورونا) في فلسطين و250 عينة نتائجها سلبية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر، اليوم الاثنين، إنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" حتى الآن، بعد الإصابات التي أعلن عنها صباحا، مناشدا العمال العائدين من داخل أراضي عام 1948 حجر أنفسهم 14 يوما قبل الاختلاط مع المواطنين.

وأضاف نمر، خلال الإيجاز المسائي حول وباء (كورونا) تم فحص 200 عينة كلها سلبية أي غير مصابة 100 منها من الخليل، موضحاً أن الشخص في حال تبين عدم إصابته بعد أخذ العينة لا يتم الاتصال به، مشيرا إلى وجود 39 إصابة بالفيروس في قرى شمال غرب القدس.

وقال نمر، إن الطب الوقائي يعمل على مدار 24 ساعة، وقام بفحص أكثر من 6 آلاف حالة، وكل شخص تم فحصه ملزم بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، مضيفا أنه تم فحص 50 عينة من المحافظات الجنوبية وجميعها غير مصابة، فيما يوجد 100 عينة أخرى في الخليل تحت الفحص وبانتظار نتائجها.

وفيما يتعلق بالعمال داخل أراضي الـ48، قال نمر إن جزءا منهم يعود لمنزله عبر الجبال، ولا يبلغ الجهات الرسمية، مؤكدا أنه "من أجل سلامتهم وسلامة أسرهم يجب أن يعزلوا أنفسهم في البيت، ومن لا يجد مكانا ليعزل نفسه به يمكنه التوجه للجهات المختصة وستوفر له المكان".

وقال نمر إن كافة الإصابات التي سجلت كانت بسبب الاختلاط مع مصابين، و"نحن في الأسبوع الأخطر ويجب أن نتجاوزه"، شاكرا جهاز المخابرات العامة على تأمين مسحات وعينات لوزارة الصحة لإجراء المزيد من الفحوصات، الأمر الذي يمكننا من إجراء فحوصات أكثر.

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