الحساينة: يوم الأرض هو يوم الانتماء للأوطان



وقال الحساينة: إن الجماهير التي نهضت لمواجهة سياسات الاحتلال، شاهد جديد على إبداع الفلسطيني في مقارعة المحتل الغاصب لأرضنا والتصدي لعملية التهويد.



وشدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، على أننا على ثقة كبيرة بأن شعبنا في كل أماكن تواجده لن يتوانى ولن يستسلم في وجه الهجمة الصهيوأمريكية على حقوقنا في أرضنا ووطننا.



وقال الحساينة: لا يمكن لنا مواجهة الاحتلال فُرادى كأحزاب وقوى، ولا بد من تحقيق الوحدة الوطنية كمدخل لمجابهة الاحتلال والتحديات الراهنة أمام الفلسطينيين.



وأكد على أن تشكيل الاحتلال حكومة موحدة يعني تحدي وجودي يُنذر بخطر قادم على صعيد ضم غور الاردن وتشريع المستوطنات وتهويد المقدسات.



وأضاف الحساينة: سيبقى يوم الأرض حياً في عقولنا ووجداننا جيلاً بعد جيل، كعنوان للنضال والسعي لنيل الحرية والاستقلال، ولن نستطيع نيل ما نسعى إليه دون وحدة وطنية حقيقية.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد: إنه رغم وباء (كورونا) الذي شمل العالم، الشعب الفلسطيني مُصِر على إحياء يوم الأرض لما له من أهمية كبيرة.



وأضاف الحساينة: أن العالم اليوم ينطوي على نفسه ويحاول التخلص من وباء (كورونا)، نحن أولى بالتوحد للتخلص من وبائين فيروس (كورونا) ووباء الاحتلال الخبيث والعنصري.



وتابع الحساينة: علينا أن نحشد طاقاتنا وجهودنا لمواجهة المخاطر المحدقة بشعبنا، وما سمعناه من رئيس الحكومة الفلسطينية بإلغاء التقاعد المالي لموظفي غزة إيجابي لكن ينقصه إعادة كافة الحقوق لمن طالتهم الإجراءات ضد قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة: إن شعبنا مازال يؤكد أن يوم الأرض هو يوم الانتماء للأوطان والجماهير التي خرجت في أراضي عام 48، لمواجهة السياسات الصهيونية في مصادرة الأرض وحرف حركة التاريخ عن مسارها.وأضاف الحساينة خلال حديثٍ مع إذاعة القدس، في الذكرى 44 ليوم الأرض: أن يوم الأرض رسالة خالدة وحالة شعبية نضالية يستمد منها شعبنا الفلسطيني تجديد عهده للأرض وانتمائه لها والدفاع عنها بكل ما يملك من مقدرات وأرواح.