مختص بشؤون الأسرى: (كورونا) يقترب من الأسرى بشكل متسارع

سجانين - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال رياض الأشقر، الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات: إن حديث إعلام الاحتلال اليوم عن إصابة عدد من السجانين في سجني (عوفر) و"الرملة (نتسان)"، بفيروس (كورونا) ضاعف القلق والخوف على حياة الاسرى مئات المرات.



وقال الأشقر: إن هذا ما نحذر منه منذ اسابيع بان المرض سيصل الى سجون الاحتلال وما هى الا مسالة وقت في ظل استهتار الاحتلال بحياتهم، وعدم اتخاذ الاجراءات الوقائية ما فيها اجراء فحوصات دورية لكافة عناصر الشرطة والادارة الذين يعملون في السجون للتأكد من خلوهم من الاصابة بالفيروس .



وأضاف الأشقر: أن المجتمع الإسرائيلي أصبح موبوءاً وبالتالي احتمالية إصابة محقق او شرطي او مدنى من العاملين في السجون او الشركات الخاصة التي تجلب الأغراض إلى السجون بكورونا اصبح امرا واقعا وهذا يشكل خطر على حياة الاسرى لأنه سينتقل لهم مباشرة عبر الاحتكاك المباشر .



واستطرد بأن على العالم الا ينتظر ان يصاب احد الاسرى بالمرض لانه هذا لو حدث سينتقل الى مئات الاسرى بل الى الالاف بشكل سريع نتيجة طبيعة السجون المكتظة والتي تنعدم فيها كل مقومات الصحة العامة .



وكرر الأشقر مطالبته بضرورة حماية الاسرى اولاً على وجه السرعة والحفاظ على حياتهم من اى ضرر، ثم اطلاق سراح كافة الاسرى المرضى وكبار السن والاسيرات والاطفال لحمايتهم من تداعيات وصول الفيروس الى السجون حيث ان اجسادهم لا تتحمل ومناعتهم ضعيفة.