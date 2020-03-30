الشرطة الفلسطينية تكشف ملابسات جريمة مقتل رئيس مجلس قروي النصارية





وأضاف ارزيقات: "على الفور تحركت قوة من الأجهزة الأمنية للبلدة لحفظ الأمن والنظام العام فيما شرع فريقا الأدلة الجنائية والبحث والتحري في شرطة المحافظة بالبحث عن المشتبه بهم".



وأشار ارزيقات، إلى أن الشرطة حصرت الاشتباه بثلاثة أشخاص أحضرتهم وباشرت بسماع أقوالهم وقد أفادوا بأنهم أطلقوا النار بسبب خلافات بينهم وبين رئيس المجلس وتمكنت الشرطة من ضبط السلاح المستخدم في إطلاق النار وأوقفت المشتبه بهما الأول والثاني للاشتباه بهما بالاشتراك بالقتل وتوقيف المشتبه به الثالث للاشتباه به بإخفاء أداة الجريمة.



وأكد ارزيقات، أن الشرطة أحالت المشتبه بهم الثلاثة للنيابة العامة في محافظة طوباس والتي قامت باستكمال توقيفهم ومتابعة التحقيق معهم حسب الأصول.



رام الله - دنيا الوطنكشفت شرطة المباحث العامة في محافظة نابلس، اليوم الاثنين، تفاصيل جريمة مقتل رئيس مجلس قروي النصارية حسن أحمد حسن دباس والتي وقعت أول أمس وقبضت على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن أول أمس السبت أطلق مجهولون النار تجاه رئيس مجلس قروي الناصرية وأصابوه بثلاثة أعيرة نارية خلال تواجده في إحدى المحلات بالقرية مع آخرين أدت لمقتله.