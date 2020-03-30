سلطات الاحتلال تخطر بهدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثي

الأسير قسام البرغوثي ووالدته

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عائلة الأسير قسام البرغوثي، من بلدة كوبر بموعد هدم منزلهم.



وبحسب الإخطار الإسرائيلي، فإن موعد الهدم سيكون بعد تاريخ الثامن من نيسان/أبريل المقبل، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت عائلة الأسير البرغوثي في وقت سابق من شهر شباط/فبراير الماضي، بقرار هدم منزلها المكون من طابقين، بمساحة 200 متر مربع لكل طابق.



واعتقل الأسير قسام البرغوثي نهاية أيلول/سبتمبر العام الماضي، بتهمة الانتماء للخلية التي نفذت عملية "بوبين"، عبر تفجير عبوة ناسفة أدت لمقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين في قرية دير بزيع غرب رام الله في آب/أغسطس الماضي.