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دولي

"الصحة العالمية" تكشف تطورات تجربة بعض الأدوية لعلاج فيروس (كورونا)

"الصحة العالمية" تكشف تطورات تجربة بعض الأدوية لعلاج فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية مساء اليوم الاثنين: إنها لا تشجع على استخدام عقاقير معينة، دون اختبارات موثقة في علاج فيروس (كورونا) المستجد.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، مايك راين: إنه ليس هناك علاج مثبت إلى الآن لفيروس (كورونا)، لكن يجري تجريب بعض الأدوية، لافتا إلى أن هناك دراسات تشير إلى احتمال تأثير بعض الأدوية المجربة على بعض وظائف الجسم لبعض المرضى.

ودعا إلى تجارب موحدة للخروج بتوصيات دقيقة حول فيروس (كورونا)، مشددا على أنه يجب على كل دولة تعزيز جاهزية نظامها الصحي للتعامل مع مراحل تفشي (كورونا) المقبلة، كما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.

وقال مايك راين: "لا نشجع الاستخدام واسع النطاق للأدوية المجربة حالياً لأن ذلك يحرم مستهدفيها الأساسيين من الحصول عليها".

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن القيود على حركة التنقل وغلق المطارات لا يمنع انتقال فيروس (كورونا) ولكن يحد من انتشاره.

وأضاف راين: إنه لا يجب التعميم عند استخدام الأدوية التي يتم تجريبها حالياً بل الأخذ بعين الاعتبار حالة المريض الذي يتعافى، مشيراً إلى أنه قد ينفع دواء مع مريض ما ويفضي إلى مضاعفات مع مريض آخر.

وشدد مايك راين على أنه لا أحد في منظمة الصحة العالمية يتحدث الآن عن علاج أو لقاح وأولويتنا حالياً هي تجنب موت المصابين بالفيروس.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية: إن تجربة الصين أظهرت لنا أنها عندما أغلقت "ووهان" واصلت رصد الإصابات وتعقبها بما فيها الخفيفة.

وأضاف مايك راين: ننصح بعزل كافة الحالات المشتبه بإصابتها في المستشفى لأن العزل المنزلي قد ينفع إذا كان هناك وعي تام بكيفية إدارته.

من جهتها، أوضحت د.ماريا فان كيرخوف، عالمة وبائيات الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، أن التباعد الاجتماعي ولزوم البيت يكسبنا بعض الوقت لنتيح أنظمة الرعاية الصحية الأفضل وتعزيز جاهزيتها.

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