"نقابة مربي الدواجن" بغزة تناشد الحكومة بالتدخل لمنع رفع أسعار الصيصان والأعلاف

وأكد الحلو الاثنين في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ارتفاع أسعار الاعلاف والصيصان من أشد اشكال الاستغلال في ظل الوضع الصعب الذي يمر به المزارعين وخسارتهم المتوالية على مدار الأشهر الأربعة السابقة بسبب الاسعار المتدنية لسعر كيلو الدواجن مقابل ارتفاع التكلفة.





وطالب الحلو بنشر تسعيرة للأعلاف بشكل شهري ليلتزم بها الجميع التاجر والمزارع، منوها أنه "لا يجوز ترك الساحة امام التجار لاستغلال المزارعين برفع سعر الصوص عمر يوم واحد 4 شيكل للمزارع بينما سعر كيلو الدجاج 7.5 وسعر طن أجود أنواع الاعلاف التي تصل الى غزة بسعر 2000 شيكل وتباع للمزارع من 2500 الى 2600 شيكل.





رام الله - دنيا الوطنوجه مروان الحلو، رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني بقطاع غزة، مناشدة للحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني للتدخل وحماية المزارعين في قطاع غزة عبر مراقبة أسعار الأعلاف والصيصان ومنع ارتفاعها.