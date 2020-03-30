الاحتلال يفتح البوابات الحديدية أمام العمال العائدين لبيوتهم بقلقيلية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على فتح بعض البوابات الحديدية، المقامة على جدار الضم والتوسع العنصري جنوب محافظة قلقيلية، أمام العمال العائدين من أراضي العام 48.



وقال محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، وفق وكالة (وفا)، إن الاحتلال يهدف من هذه الخطوة ضرب الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة لمحاصرة فيروس كورونا، من خلال فحص العمال وإخضاعهم للحجر المنزلي.



وطالب رواجبة المواطنين وخاصة العمال، بتوخي الحذر والالتزام بقرارات الحكومة، كونها الأحرص على صحة وأمن المواطن.