"الصحة" بغزة: حالة المصابين بـ (كورونا) مستقرة ومطمئنة ونواجه أزمة خانقة





وأضافت على لسان المتحدث باسمها، أشرف القدرة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه بشأن تطورات فيروس (كورونا) في القطاع: أن الطواقم الطبية قدمت خدماتها لــ 1769 مستضافاً داخل مراكز الحجر الصحي من بينهم 1006 حالة مرضية مختلفة تحت المتابعة الصحية في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات التخصصية ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة.





وأكد أن المختبر المركزي كثف فحص العينات المخبرية من المستضافين في مراكز الحجر الصحي، واتم خلال الساعات الأخيرة فحص (50) عينة مشتبهة وكانت جميع نتائجها سلبية، ولم تسجيل أي إصابة جديدة بالمرض في قطاع غزة حتى الآن.



وتابع القدرة: الوضع الصحي للحالات التسعة المصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة مستقرة ومطمئنة ولم تطرأ عليهما أي أعراض أو تغيرات صحية حتى اللحظة، فيما تواجه وزارة الصحة تواجه أزمة خانقة جراء تناقص المقومات الدوائية والتجهيزات الطبية ومستلزمات الوقاية والفحوصات المخبرية وأجهزة التنفس الصناعي مما يجعلنا أكثر قلقاً في مواجهة فيروس كورونا المهدد الأول للأنظمة الصحية في العالم.مركز الاعلام





وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن الوزراة تنظر بقلق شديد الى كافة التقارير الأممية التي تؤكد المستويات الكارثية للوضع الصحي والانساني في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي والتي كان اخرها التحذيرات التي أطلقها مدير عمليات وكالة الغوث السيد ماتياس شمالي حول خطورة الواقع الصحي المخيف وصعوبة إدارة الازمة في مواجهة وباء (كورونا) المستجد.



وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والاغاثية الى التدخل الفوري لانقاد الوضع الصحي في قطاع غزة من خلال توفير مبلغ 23 مليون دولار لأجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والمواد الفحص المخبري وقطع غيار الأجهزة الطبية ومستلزمات الوقاية لتحقيق الاستجابة الأولى حال تفشي الفيروس.



وأكد القدرة على كافة المواطنين الالتزام الكامل بإجراءات وتعليمات الوقاية والسلامة لتحصين المجتمع في مواجهة فيروس كورونا المستجد بما في دلك المكوث لفترات أطول في المنازل وعدم والتحرك الا للضرورة القصوى.



وأكد على كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة والامراض المزمنة الى تجنب الأسواق والتجمعات والأماكن العامة.مركز الاعلام والمعلومات الحكومي.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين: إنها تتابع عن كثب الوضع الصحي للمستضافين في مراكز الحجر الصحي الذين يشكلون بوعيهم ومسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية صمام الأمان لتحصين المجتمع.