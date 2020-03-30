الكيلة: جهاز المخابرات العامة يسلم "الصحة" كمية من المسحات الخاصة بفحص (كورونا)

مسحات الخاصة بفحص (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن جهاز المخابرات العامة ممثلة برئيسه اللواء ماجد فرج سلم وزارة الصحة كمية من المسحات الخاصة بفحص فيروس (كورونا).



وأضافت الكيلة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هناك صعوبة في توفير هذا النوع من المسحات، إلا أن الأخوة في جهاز المخابرات وبجهد كبير ومشكور من الأخ اللواء ماجد فرج تمكنوا من توفير كمية من هذه المسوحات من الخارج وتسليمها إلى وزارة الصحة.



وقدمت وزيرة الصحة شكرها الجزيل لجهاز المخابرات العامة على هذا التعاون الكبير لخدمة أبناء شعبنا وحمايته.