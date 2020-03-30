عاجل

  • إيطاليا: تسجيل 1154 إصابة جديدة في إقليم لومبارديا خلال الـ 24 ساعة الماضية

  • "الصحة العالمية": نحن لا نشجع على استخدام عقاقير معينة دون اختبارات موثقة

  • "الصحة العالمية": نسعى مع دول العالم لتوفير معينات مواجهة (كورونا)

  • (رويترز): لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي توصي بتأجيل المعرض العالمي لمدة عام

  • نمر: تم فحص 200 حالة هناك 100 حالة من الخليل ولم تسجل أي إصابة

  • نمر: شفاء السائق المقدسي الذي كان سائقاً للوفد اليوناني والذي كان مصاباً بفيروس (كورونا)

دولي

الأمير تشارلز يخرج من العزل وارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في بريطانيا

الأمير تشارلز يخرج من العزل وارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في بريطانيا
الأمير تشارلز
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات البريطانية رسمياً خروج الأمير تشارلز من الحجر الصحي، بعدما عانى من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد في بريطانيا إلى 1284 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت هيئة الصحة الوطنية اليوم الاثنين، وفاة 159 شخصا في إنجلترا كانت الفحوص قد أثبتت إصابتهم بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 1284.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ (كورونا) ارتفع إلى 19522 حالة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتحتل بريطانيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وأصاب الوباء فيها عددا من كبار المسؤولين، على رأسهم رئيس الحكومة بوريس جونسون وولي العهد أمير ويلز تشارلز.


أخبار ذات صلة

وفيات (كورونا) في أمريكا تتجاوز 2500 حالة

وفيات (كورونا) في أمريكا تتجاوز 2500 حالة

نتنياهو يدخل العزل الصحي

نتنياهو يدخل العزل الصحي

وفاة أول أميرة بفيروس (كورونا)

وفاة أول أميرة بفيروس (كورونا)

812 حالة وفاة جديدة في إسبانيا بفيروس (كورونا)

812 حالة وفاة جديدة في إسبانيا بفيروس (كورونا)

انتهاء المناورات المشتركة بين سلاحي الجو الأمريكي والإسرائيلي

انتهاء المناورات المشتركة بين سلاحي الجو الأمريكي والإسرائيلي

علماء صينيون ينشرون معلومات جديدة عن مدة صمود (كورونا) على السطح

علماء صينيون ينشرون معلومات جديدة عن مدة صمود (كورونا) على السطح

حزب (العمل) يعتزم الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو

حزب (العمل) يعتزم الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو

الصين: تعافي 93% من مصابي فيروس (كورونا)

الصين: تعافي 93% من مصابي فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

شؤون فلسطينية

مشتهى: فيروس (كورونا) يوجه ضربة قاضية لقطاع السياحة في غزة

مشتهى: فيروس (كورونا) يوجه ضربة قاضية لقطاع السياحة في غزة

&#34;الاقتصاد&#34; تغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية في رام الله 

"الاقتصاد" تغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية في رام الله 

تلبية لدعوة هنية.. الأندية والمؤسسات الرياضية تتزين بالعلم الفلسطيني إحياءً ليوم الأرض

تلبية لدعوة هنية.. الأندية والمؤسسات الرياضية تتزين بالعلم الفلسطيني إحياءً ليوم الأرض

الدفاع المدني ينفذ 68 عملية تعقيم و73 جولة و26 حادث انقاذ واطفاء

الدفاع المدني ينفذ 68 عملية تعقيم و73 جولة و26 حادث انقاذ واطفاء

مصرع مواطن بانقلاب جرار زراعي جنوب نابلس

مصرع مواطن بانقلاب جرار زراعي جنوب نابلس

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس: معركة الدفاع عن الأرض مستمرة حتى إنهاء الاحتلال

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس: معركة الدفاع عن الأرض مستمرة حتى إنهاء الاحتلال

الديمقراطية: يجب إنصاف موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين في قطاع غزة

الديمقراطية: يجب إنصاف موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين في قطاع غزة

حركة فتح تنضم لدعوة الأحزاب الرئيسية العالمية لمواجهة فيروس (كورونا)

حركة فتح تنضم لدعوة الأحزاب الرئيسية العالمية لمواجهة فيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: السعودية هند القحطاني تثير الجدل بعد إعلانها لكورسيه

شاهد: السعودية هند القحطاني تثير الجدل بعد إعلانها لكورسيه

لهذا السبب..محكمة تقضي حكما ضد كاظم الساهر وتطالبه بسداد 44 ألف دولار

لهذا السبب..محكمة تقضي حكما ضد كاظم الساهر وتطالبه بسداد 44 ألف دولار

سلام سعد عن فيديو (التبول) لجويل: يلي قالتوا بنستحي نقولوا أمام الناس

سلام سعد عن فيديو (التبول) لجويل: يلي قالتوا بنستحي نقولوا أمام الناس

سمير غانم يفقد النطق والحركة بسبب وفاة جورج سيدهم

سمير غانم يفقد النطق والحركة بسبب وفاة جورج سيدهم

شاهد: وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا

شاهد: وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا

شاهد: رضوى الشربيني: &#34;اوعي الكورونا تخليكي تفكِي بلوك الإكس&#34;

شاهد: رضوى الشربيني: "اوعي الكورونا تخليكي تفكِي بلوك الإكس"

شاهد: فنانة مصرية جديدة تعلن اصابتها بـ (كورونا)

شاهد: فنانة مصرية جديدة تعلن اصابتها بـ (كورونا)

شاهد: ملك يعزل نفسه مع 20 امرأة بفندق في جبال الألب..من هو؟

شاهد: ملك يعزل نفسه مع 20 امرأة بفندق في جبال الألب..من هو؟

شاهد: شمس الكويتية تعلق على اتهام المغربيات بأنهن ساحرات ويخطفن الرجال

شاهد: شمس الكويتية تعلق على اتهام المغربيات بأنهن ساحرات ويخطفن الرجال

صور: مذيعة العربية ميسون عزام تخضع لفحص الكورونا

صور: مذيعة العربية ميسون عزام تخضع لفحص الكورونا

عربي

رابع وفاة بفيروس (كورونا) في الأردن

رابع وفاة بفيروس (كورونا) في الأردن

سخرية واسعة.. ترامب يُناشد السعودي &#34;أبو الفدا&#34; لإنقاذ العالم

سخرية واسعة.. ترامب يُناشد السعودي "أبو الفدا" لإنقاذ العالم

الصومال تُساعد إيطاليا لمواجهة (كورونا) بـ 20 طبيبًا

الصومال تُساعد إيطاليا لمواجهة (كورونا) بـ 20 طبيبًا

الأردن يبدأ إجراءات إخلاء الخاضعين للحجر الإجباري

الأردن يبدأ إجراءات إخلاء الخاضعين للحجر الإجباري