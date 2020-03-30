الأمير تشارلز يخرج من العزل وارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية رسمياً خروج الأمير تشارلز من الحجر الصحي، بعدما عانى من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.



يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد في بريطانيا إلى 1284 خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت هيئة الصحة الوطنية اليوم الاثنين، وفاة 159 شخصا في إنجلترا كانت الفحوص قد أثبتت إصابتهم بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 1284.



ولفتت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ (كورونا) ارتفع إلى 19522 حالة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتحتل بريطانيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وأصاب الوباء فيها عددا من كبار المسؤولين، على رأسهم رئيس الحكومة بوريس جونسون وولي العهد أمير ويلز تشارلز.







رام الله - دنيا الوطن