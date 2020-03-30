عاجل

  • إيطاليا: تسجيل 1154 إصابة جديدة في إقليم لومبارديا خلال الـ 24 ساعة الماضية

  • "الصحة العالمية": نحن لا نشجع على استخدام عقاقير معينة دون اختبارات موثقة

  • "الصحة العالمية": نسعى مع دول العالم لتوفير معينات مواجهة (كورونا)

  • (رويترز): لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي توصي بتأجيل المعرض العالمي لمدة عام

  • نمر: تم فحص 200 حالة هناك 100 حالة من الخليل ولم تسجل أي إصابة

  • نمر: شفاء السائق المقدسي الذي كان سائقاً للوفد اليوناني والذي كان مصاباً بفيروس (كورونا)

عربي

السعودية تعلن عن عدد قياسي في حالات الشفاء من (كورونا)

السعودية تعلن عن عدد قياسي في حالات الشفاء من (كورونا)
كورونا - السعودية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، 49 حالة شفاء جديدة بين المصابين بفيروس (كورونا).

ويعد هذا الرقم قياسياً بالنسبة لعدد حالات الشفاء، فيما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 154 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي في مؤتمر صحفي، إن الجهات الطبية المعنية سجلت خلال اليوم الماضي 154 إصابة جديدة بعدوى فيروس (كورونا) "COVID-19" في المملكة، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالمرض في البلاد وصلت إلى نقطة 1453 حالة حتى الآن، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وشدد العبد العالي على عدم رصد أي وفيات جديدة بالفيروس في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتا مع ذلك إلى تسجيل 49 حالة شفاء جديدة بين المصابين، وأضاف أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ بالتالي مستوى 115 حالة.

وأشار إلى أن كل المصابين بالفيروس يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، مبينا أن الإعلان عن حالات الشفاء لا يتم إلا بعد إجراء العديد من الفحوص المخبرية التي تثبت تعافي المصاب بشكل تام.

أخبار ذات صلة

رابع وفاة بفيروس (كورونا) في الأردن

رابع وفاة بفيروس (كورونا) في الأردن

البرلمان العربي: نتنياهو يستغل أزمة انتشار فيروس (كورونا) لصالحه

البرلمان العربي: نتنياهو يستغل أزمة انتشار فيروس (كورونا) لصالحه

سخرية واسعة.. ترامب يُناشد السعودي &#34;أبو الفدا&#34; لإنقاذ العالم

سخرية واسعة.. ترامب يُناشد السعودي "أبو الفدا" لإنقاذ العالم

الصومال تُساعد إيطاليا لمواجهة (كورونا) بـ 20 طبيبًا

الصومال تُساعد إيطاليا لمواجهة (كورونا) بـ 20 طبيبًا

الأردن يبدأ إجراءات إخلاء الخاضعين للحجر الإجباري

الأردن يبدأ إجراءات إخلاء الخاضعين للحجر الإجباري

آخر ما قاله أول طبيب مصري توفي بـ (كورونا) حول الفيروس

آخر ما قاله أول طبيب مصري توفي بـ (كورونا) حول الفيروس

شيخ الأزهر حول (كورونا): إفقاد الناس الثقة في إجراءات الدولة حرام شرعاً

شيخ الأزهر حول (كورونا): إفقاد الناس الثقة في إجراءات الدولة حرام شرعاً

20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الكويت

20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الكويت

التعليقات

الدنيا حكايات

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

شؤون فلسطينية

مشتهى: فيروس (كورونا) يوجه ضربة قاضية لقطاع السياحة في غزة

مشتهى: فيروس (كورونا) يوجه ضربة قاضية لقطاع السياحة في غزة

&#34;الاقتصاد&#34; تغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية في رام الله 

"الاقتصاد" تغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية في رام الله 

تلبية لدعوة هنية.. الأندية والمؤسسات الرياضية تتزين بالعلم الفلسطيني إحياءً ليوم الأرض

تلبية لدعوة هنية.. الأندية والمؤسسات الرياضية تتزين بالعلم الفلسطيني إحياءً ليوم الأرض

الدفاع المدني ينفذ 68 عملية تعقيم و73 جولة و26 حادث انقاذ واطفاء

الدفاع المدني ينفذ 68 عملية تعقيم و73 جولة و26 حادث انقاذ واطفاء

مصرع مواطن بانقلاب جرار زراعي جنوب نابلس

مصرع مواطن بانقلاب جرار زراعي جنوب نابلس

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس: معركة الدفاع عن الأرض مستمرة حتى إنهاء الاحتلال

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس: معركة الدفاع عن الأرض مستمرة حتى إنهاء الاحتلال

الديمقراطية: يجب إنصاف موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين في قطاع غزة

الديمقراطية: يجب إنصاف موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين في قطاع غزة

حركة فتح تنضم لدعوة الأحزاب الرئيسية العالمية لمواجهة فيروس (كورونا)

حركة فتح تنضم لدعوة الأحزاب الرئيسية العالمية لمواجهة فيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: السعودية هند القحطاني تثير الجدل بعد إعلانها لكورسيه

شاهد: السعودية هند القحطاني تثير الجدل بعد إعلانها لكورسيه

لهذا السبب..محكمة تقضي حكما ضد كاظم الساهر وتطالبه بسداد 44 ألف دولار

لهذا السبب..محكمة تقضي حكما ضد كاظم الساهر وتطالبه بسداد 44 ألف دولار

سلام سعد عن فيديو (التبول) لجويل: يلي قالتوا بنستحي نقولوا أمام الناس

سلام سعد عن فيديو (التبول) لجويل: يلي قالتوا بنستحي نقولوا أمام الناس

سمير غانم يفقد النطق والحركة بسبب وفاة جورج سيدهم

سمير غانم يفقد النطق والحركة بسبب وفاة جورج سيدهم

شاهد: وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا

شاهد: وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا

شاهد: رضوى الشربيني: &#34;اوعي الكورونا تخليكي تفكِي بلوك الإكس&#34;

شاهد: رضوى الشربيني: "اوعي الكورونا تخليكي تفكِي بلوك الإكس"

شاهد: فنانة مصرية جديدة تعلن اصابتها بـ (كورونا)

شاهد: فنانة مصرية جديدة تعلن اصابتها بـ (كورونا)

شاهد: ملك يعزل نفسه مع 20 امرأة بفندق في جبال الألب..من هو؟

شاهد: ملك يعزل نفسه مع 20 امرأة بفندق في جبال الألب..من هو؟

شاهد: شمس الكويتية تعلق على اتهام المغربيات بأنهن ساحرات ويخطفن الرجال

شاهد: شمس الكويتية تعلق على اتهام المغربيات بأنهن ساحرات ويخطفن الرجال

صور: مذيعة العربية ميسون عزام تخضع لفحص الكورونا

صور: مذيعة العربية ميسون عزام تخضع لفحص الكورونا

عربي

رابع وفاة بفيروس (كورونا) في الأردن

رابع وفاة بفيروس (كورونا) في الأردن

سخرية واسعة.. ترامب يُناشد السعودي &#34;أبو الفدا&#34; لإنقاذ العالم

سخرية واسعة.. ترامب يُناشد السعودي "أبو الفدا" لإنقاذ العالم

الصومال تُساعد إيطاليا لمواجهة (كورونا) بـ 20 طبيبًا

الصومال تُساعد إيطاليا لمواجهة (كورونا) بـ 20 طبيبًا

الأردن يبدأ إجراءات إخلاء الخاضعين للحجر الإجباري

الأردن يبدأ إجراءات إخلاء الخاضعين للحجر الإجباري