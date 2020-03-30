التنمية بغزة تُصدر إعلاناً بخصوص صرف المنحة القطرية (100 دولار)

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، مساء الاثنين، عن صرف المنحة القطرية غداً الثلاثاء، لمئة ألف أسرة متعففة في قطاع غزة، موضحةً أن من سيحصل على المنحة القطرية هو كل من استلم أقل من تسع مرات، ومن استلم تسع مرات وأسرته خمس أفراد فأكثر سيحصل على المنحة أيضا.





وأكدت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة وفقاً لآلية جديدة ستنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارتي الصحة والداخلية بغزة.





وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك سيكون لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.





رام الله - دنيا الوطن