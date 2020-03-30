"الاقتصاد" تغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية في رام الله 





وبيّنت مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني، هزار ابو بكر ان الاغلاق جاء اثناء جولة تفتيشية نفذتها طواقم حماية المستهلك على المحلات التجارية تم خلالها العثور على كميات من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية داخل احد المحال التجارية.





وعلى إثر ذلك تم استدعاء جهاز الأمن الوقائي والضابطة الجمركية وبأمر من النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية تم إغلاق المحل وإحالة ملف التاجر إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الاثنين، محلاً تجارياً يبيع سلعاً منتهية الصلاحية.