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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: إصابة ثلاثة سجانين بفيروس (كورونا) ونحمل الاحتلال مسؤولية سلامة الأسرى

هيئة الأسرى: إصابة ثلاثة سجانين بفيروس (كورونا) ونحمل الاحتلال مسؤولية سلامة الأسرى
أسرى في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت اليوم عن إصابة ثلاثة سجانين إسرائيلين بفيروس (كورونا)، وهما شرطيان في سجن (عوفر) وآخر في سجن "نتسيان الرملة".

وقالت الهيئة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ظهور مثل هذه الإصابات تنذر باقتراب كارثة حقيقية في صفوف الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، والموزعين على أكثر من 23 سجناً ومركز توقيف إسرائيلي، والذين يتجاوز عددهم الـ 5000 معتقل، بينهم 180 طفلا و700 مريض و41 أسيرة وعشرات المسنين.

وبينت الهيئة، "أنه وفي ظل إنتشار مرض (كورونا)" الوبائي على مستوى عالمي، وإنتشارة بأعداد كبيرة في إسرائيل فإننا نحذر من وصول هذا الفيروس الى داخل المعتقلات الإسرائيلية، في ظل عدم اتخاذ ادارة السجون أية إجراءات عملية حقيقية لحماية الأسرى كتخفيف الاكتظاظات وتعقيم السجون والأقسام والغرف باستمرار وتوفير وسائل الحماية والنظافة كالمنظفات والمعقمات والمطهرات للأسرى.

وحملت الهيئة إدارة السجون الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، وطالبت المنظمات الدولية والصليب الأحمر الدولي، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية على توفير كل متطلبات وشروط الصحة العامة للأسرى، وإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة لهم بشكل منتظم ومتكامل، والإفراج عن الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة في مناعتهم الصحية كالأسرى المرضى وكبار السن والاطفال والأسيرات.

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