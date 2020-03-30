الأمن الداخلي بغزة يكشف اعترافات عملاء كلفوا بمراقبة مسيرات العودة

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إنه في إطار الصراع الأمني مع مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، فإن جهاز الأمن الداخلي سيكشف النقاب عن اعتقال عدد من العملاء.





وأشارت الوزارة، في تصريح صحفي، الاثنين، إلى أن العملاء الذين ستكشف اعترافاتهم عبر قناة الأقصى الفضائية مكلفين بمراقبة مسيرات العودة، وأثر هذه المسيرات على دولة الاحتلال.





ونوهت الوزارة، إلى أن الاعترافات ستعرض مساء اليوم الاثنين الساعة 8:30 على شاشة قناة الأقصى.

رام الله - دنيا الوطن