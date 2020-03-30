لماذا لا يتم الإفراج عن الموجودين بالحجر طالما أن نتيجة فحصهم سلبية؟

نشر مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة بغزة، كمال أبو عاصم، توضحياً عبر صفحته الشخصية بفيسبوك، يكشف فيها سبب عدم الإفراج عن الموجودين بالحجر الصحي الذي تبين أن نتيجة فحصهم من فيروس كورونا (سلبية).وقال أبو عاصم: "فحص الـ (PCR) هو فحص يتعرف على الشيفرة الجينية لخلايا الفيروس (DNA)، ويتم آخذ العينة من الحلق عبر الأنف، وهو فحص متطور والمعتمد عالميا حتى الآن لتأكيد الإصابة لكنه لا ينفي وجودها".وأضاف أبو عاصم: "يعني ممكن تكون حامل الفيروس ونتيجة الفحص سلبية لان مناعتك قوية، ومع وجود فحوص أخرى تقيس مدى الاصابة وتضرر الرئتين مثل فحص الCT لكنه غير معتمد عالميا للتشخيص المبدئي حتى الآن".واستطرد أبو عاصم: "لأن أعراض الإصابة احتمال ان تظهر على المصاب ربما من 14 يوماً إلى 21 يوماً، ولكن بنسب أقل لذلك لو تم آخذ عينة قبل ظهور الأعراض ستكون النتيجة سلبية، وأصحاب المناعة القوية من الشباب والأطفال ربما يكون مصابا ولا تظهر عليهم الأعراض ولكنه سيكون ناقل للفيروس لغيره من المجتمع".وأكمل: "لذلك حتى الآن الوسيلة الافضل للتأكد من عدم نقل الفيروس للمجتمع من المخالطين والقادمين من مناطق موبوءة هي قضاء فترة الحجر بالكامل 21 يوماً بعيداً عن أسرتك واحبابك وحارتك".