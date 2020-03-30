وفيات (كورونا) في أمريكا تتجاوز 2500 حالة

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رام الله - دنيا الوطن

وصلت حالات الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس (كورونا) إلى 2513 حالة، كما وصل عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 143 ألف حالة.



جاء ذلك، بحسب بيانات لجامعة (جونز هوبكنز) التي قالت: إن مدينة نيويورك سجلت أعلى معدل وفيات بـ776 حالة وفاة، وحلت العاصمة واشنطن في المرتبة الثانية بـ144 حالة وفاة.



ووصل عدد المتعافين لـ4865 شخص.