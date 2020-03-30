الدفاع المدني ينفذ 68 عملية تعقيم و73 جولة و26 حادث انقاذ واطفاء

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رام الله - دنيا الوطن

نفذ الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية 68 عملية تعقيم في محافظات الوطن ضمن الدور الذي ينفذه الدفاع المدني بمواجهة الفايروس، فيما نفذ طواقم الوقاية والسلامة العامة 73 جولة سلامة على منشآت مختلفة بالمحافظات في حيت تعاملت طواقمنا مع 26 حادث حريق وانقاذ.



ونوه التقرير ان عمليات التعقيم في مختلف المدن والبلدات والمخيمات والقرى تتركز على مداخل المدن والمرافق الحيوية والتي يوجد بها اصابات وحواجز الاجهزة الامنية ، في اطار الانسجام مع لجان الطوارئ العاملة في مواجهة هذا الوباء.



فيما شملت جولات الوقاية والسلامة على المنشآت مختلفة شملت مخابز ومحطات وقود وغاز ومركبات توزيع الغاز للتأكد من تطبيق كافة اجراءات الوقاية والسلامة العامة وضمان الحد من انتشار الفايروس.



وفي سياق التعاملات اليومية لطواقم الاطفاء والانقاذ كانت التعامل مع 26 استجابة ابرزها التعامل مع مواطن سقط من اعلى بناية سكنية في قرية دير سامت حيث عملت الطاقم على تقديم الاسعاف الأولي له.