العمادي يكشف موعد وآلية صرف منحة الـ 100 دولار

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة، يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 31/3/2020.



وأوضح السفير العمادي، وفق موقع اللجنة القطرية، أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100دولار للأسرة الواحدة.



وأوضح أن الصرف سيكون وفق آلية جديدة ستنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارتي الصحة والداخلية بغزة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.



وأشار العمادي إلى أن عملية التوزيع ستستمر على مدار نحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.