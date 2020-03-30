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دولي

نتنياهو يدخل العزل الصحي

نتنياهو يدخل العزل الصحي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، الدخول للحجر الصحي مع طاقمه المقرب، حتى الانتهاء من الفحوصات الطبية إثر مخالطته مع مصابه بفيروس "كورونا".

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: إنه "ولإزالة الشكوك فقد قرر نتنياهو دخوله مع طاقمه للحجر الصحي الى حين الانتهاء من التحاليل الطبية، بينما ستقرر وزارة الصحة وطبيب نتنياهو الخاص موعد انتهاء الحجر الصحي".

وكانت مصادر إعلامية افادت، بأنه وفقا للتقديرات فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيدخل العزل الصحي لمدة أسبوع، وذلك بعدما تبين إصابة مستشارة له بفيروس كورونا.

وتبين أن مستشارة رئيس الحكومة لشؤون "الحريديم" والكنيست، ريفكا بالوخ، مصابة بفيروس كورونا، وتواجدت في الأيام القليلة الماضية على مقربة من رئيس الوزراء ومستشاريه وبعض الوزراء، فإن نتنياهو سيخضع للعزل الصحي لمدة أسبوع.

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