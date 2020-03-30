وفاة أول أميرة بفيروس (كورونا)

الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا

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رام الله - دنيا الوطن

أصبحت الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا من بوربون بارما، أول ضحية ملكية لهذا الفيروس في العالم، وفقا لبيان صادر عن شقيقها الأصغر الأمير سيكستو إنريكي.



وكشف شقيقها أن الأميرة وهي ابنة عم الملك فيليب السادس، توفيت عن عمر 86 عاما في باريس يوم الخميس الماضي، وأقيمت جنازتها في مدريد، يوم الجمعة الماضي.



وقالت وكالة (رويترز): إن ماريا من عائلة بوربون-بارما الملكية توفيت جراء مضاعفات الفيروس المستجد.



وتأتي وفاة الأميرة ماريا تيريزا بعد أن أعلن الأمير تشارلز من العائلة المالكة البريطانية هذا الأسبوع عن إصابته بالفيروس.



وولدت الأميرة ماريا تيريزا في باريس عام 1933، وهي من عائلة بوربون وهو فرع ثان عن العائلة الملكية الإسبانية، وتنحدر من سلالة كيبتيان الفرنسية.