عاجل

  • الإمارات: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

  • بوتين: تمكنا من تفادي زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) الأسبوع الماضي

  • وزير الصحة الإيراني: بلغنا مستوى عالياً في السيطرة على الأمراض الفيروسية

  • إيران:سنعلن قريباً عن إنجاز يجعلنا نتصدر ترتيب دول العالم بمجال السيطرة على الأمراض الفيروسية

  • سرقة لوحة للفنان العالمي فان غوخ من متحف هولندا أثناء إغلاقه بسبب أزمة (كورونا)

  • وكالة أنباء الإمارات: بحث إرجاء "إكسبو 2020" لعام واحد بسبب (كورونا)

  • الإمارات: تطبيق استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي

  • "التنمية":عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد بمحافظات القطاع لـ 100 ألف أسرة

  • "التنمية": من استلم تسع مرات وأسرته خمسة أفراد فأكثر سيحصل على المنحة القطرية

  • "التنمية": من سيحصل على المنحة القطرية كل من استلم أقل من تسع مرات

  • الرئيس المصري يوجه بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

دولي

وفاة أول أميرة بفيروس (كورونا)

وفاة أول أميرة بفيروس (كورونا)
الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا
رام الله - دنيا الوطن
أصبحت الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا من بوربون بارما، أول ضحية ملكية لهذا الفيروس في العالم، وفقا لبيان صادر عن شقيقها الأصغر الأمير سيكستو إنريكي.

وكشف شقيقها أن الأميرة وهي ابنة عم الملك فيليب السادس، توفيت عن عمر 86 عاما في باريس يوم الخميس الماضي، وأقيمت جنازتها في مدريد، يوم الجمعة الماضي.

وقالت وكالة (رويترز): إن ماريا من عائلة بوربون-بارما الملكية توفيت جراء مضاعفات الفيروس المستجد.

وتأتي وفاة الأميرة ماريا تيريزا بعد أن أعلن الأمير تشارلز من العائلة المالكة البريطانية هذا الأسبوع عن إصابته بالفيروس.

وولدت الأميرة ماريا تيريزا في باريس عام 1933، وهي من عائلة بوربون وهو فرع ثان عن العائلة الملكية الإسبانية، وتنحدر من سلالة كيبتيان الفرنسية.

أخبار ذات صلة

وفيات (كورونا) في أمريكا تتجاوز 2500 حالة

وفيات (كورونا) في أمريكا تتجاوز 2500 حالة

نتنياهو يدخل العزل الصحي

نتنياهو يدخل العزل الصحي

812 حالة وفاة جديدة في إسبانيا بفيروس (كورونا)

812 حالة وفاة جديدة في إسبانيا بفيروس (كورونا)

انتهاء المناورات المشتركة بين سلاحي الجو الأمريكي والإسرائيلي

انتهاء المناورات المشتركة بين سلاحي الجو الأمريكي والإسرائيلي

علماء صينيون ينشرون معلومات جديدة عن مدة صمود (كورونا) على السطح

علماء صينيون ينشرون معلومات جديدة عن مدة صمود (كورونا) على السطح

حزب (العمل) يعتزم الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو

حزب (العمل) يعتزم الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو

الصين: تعافي 93% من مصابي فيروس (كورونا)

الصين: تعافي 93% من مصابي فيروس (كورونا)

وفيات (كورونا) تُلامس 34 ألفًا والإصابات تتخطى 700 ألف

وفيات (كورونا) تُلامس 34 ألفًا والإصابات تتخطى 700 ألف

التعليقات

الدنيا حكايات

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

إبراهيم ملحم و(كورونا) بنورة

شؤون فلسطينية

&#34;الاقتصاد&#34; تغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية في رام الله 

"الاقتصاد" تغلق محلاً تجارياً يبيع مواداً منتهية الصلاحية في رام الله 

تلبية لدعوة هنية.. الأندية والمؤسسات الرياضية تتزين بالعلم الفلسطيني إحياءً ليوم الأرض

تلبية لدعوة هنية.. الأندية والمؤسسات الرياضية تتزين بالعلم الفلسطيني إحياءً ليوم الأرض

الدفاع المدني ينفذ 68 عملية تعقيم و73 جولة و26 حادث انقاذ واطفاء

الدفاع المدني ينفذ 68 عملية تعقيم و73 جولة و26 حادث انقاذ واطفاء

مصرع مواطن بانقلاب جرار زراعي جنوب نابلس

مصرع مواطن بانقلاب جرار زراعي جنوب نابلس

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس: معركة الدفاع عن الأرض مستمرة حتى إنهاء الاحتلال

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس: معركة الدفاع عن الأرض مستمرة حتى إنهاء الاحتلال

الديمقراطية: يجب إنصاف موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين في قطاع غزة

الديمقراطية: يجب إنصاف موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين في قطاع غزة

حركة فتح تنضم لدعوة الأحزاب الرئيسية العالمية لمواجهة فيروس (كورونا)

حركة فتح تنضم لدعوة الأحزاب الرئيسية العالمية لمواجهة فيروس (كورونا)

كتائب المقاومة الوطنية: جائحة (كورونا) لن تثنينا عن مواصلة الإعداد والتجهيز

كتائب المقاومة الوطنية: جائحة (كورونا) لن تثنينا عن مواصلة الإعداد والتجهيز

منوعات

شاهد: السعودية هند القحطاني تثير الجدل بعد إعلانها لكورسيه

شاهد: السعودية هند القحطاني تثير الجدل بعد إعلانها لكورسيه

لهذا السبب..محكمة تقضي حكما ضد كاظم الساهر وتطالبه بسداد 44 ألف دولار

لهذا السبب..محكمة تقضي حكما ضد كاظم الساهر وتطالبه بسداد 44 ألف دولار

سلام سعد عن فيديو (التبول) لجويل: يلي قالتوا بنستحي نقولوا أمام الناس

سلام سعد عن فيديو (التبول) لجويل: يلي قالتوا بنستحي نقولوا أمام الناس

سمير غانم يفقد النطق والحركة بسبب وفاة جورج سيدهم

سمير غانم يفقد النطق والحركة بسبب وفاة جورج سيدهم

شاهد: وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا

شاهد: وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا

شاهد: رضوى الشربيني: &#34;اوعي الكورونا تخليكي تفكِي بلوك الإكس&#34;

شاهد: رضوى الشربيني: "اوعي الكورونا تخليكي تفكِي بلوك الإكس"

شاهد: فنانة مصرية جديدة تعلن اصابتها بـ (كورونا)

شاهد: فنانة مصرية جديدة تعلن اصابتها بـ (كورونا)

شاهد: ملك يعزل نفسه مع 20 امرأة بفندق في جبال الألب..من هو؟

شاهد: ملك يعزل نفسه مع 20 امرأة بفندق في جبال الألب..من هو؟

شاهد: شمس الكويتية تعلق على اتهام المغربيات بأنهن ساحرات ويخطفن الرجال

شاهد: شمس الكويتية تعلق على اتهام المغربيات بأنهن ساحرات ويخطفن الرجال

صور: مذيعة العربية ميسون عزام تخضع لفحص الكورونا

صور: مذيعة العربية ميسون عزام تخضع لفحص الكورونا

عربي

رابع وفاة بفيروس (كورونا) في الأردن

رابع وفاة بفيروس (كورونا) في الأردن

سخرية واسعة.. ترامب يُناشد السعودي &#34;أبو الفدا&#34; لإنقاذ العالم

سخرية واسعة.. ترامب يُناشد السعودي "أبو الفدا" لإنقاذ العالم

الصومال تُساعد إيطاليا لمواجهة (كورونا) بـ 20 طبيبًا

الصومال تُساعد إيطاليا لمواجهة (كورونا) بـ 20 طبيبًا

الأردن يبدأ إجراءات إخلاء الخاضعين للحجر الإجباري

الأردن يبدأ إجراءات إخلاء الخاضعين للحجر الإجباري