812 حالة وفاة جديدة في إسبانيا بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسبانيا 812 حالة وفاة، و6398 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة الإسبانية في بيان، اليوم الاثنين: إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد، وصل إلى 85195 إصابة، وأن إجمالي عدد الوفيات، ارتفع إلى 7340 حالة، وفق وكالة (رويترز).



وقررت الحكومة الإسبانية، إغلاق معظم المصالح الاقتصادية في البلاد، لمدة أسبوعين.