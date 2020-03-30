مصرع مواطن بانقلاب جرار زراعي جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن (72 عاما) من سكان بلدة بيتا جنوب نابلس، ظهر اليوم الاثنين، مصرعه إثر انقلاب جرار زراعي أثناء سيره على طريق بيتا عقربا .
وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم إعلام النيابة العامة بالموضوع.
لقي مواطن (72 عاما) من سكان بلدة بيتا جنوب نابلس، ظهر اليوم الاثنين، مصرعه إثر انقلاب جرار زراعي أثناء سيره على طريق بيتا عقربا .
وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم إعلام النيابة العامة بالموضوع.
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