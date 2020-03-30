مصرع مواطن بانقلاب جرار زراعي جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن (72 عاما) من سكان بلدة بيتا جنوب نابلس، ظهر اليوم الاثنين، مصرعه إثر انقلاب جرار زراعي أثناء سيره على طريق بيتا عقربا .



وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم إعلام النيابة العامة بالموضوع.