كتائب المقاومة الوطنية: جائحة (كورونا) لن تثنينا عن مواصلة الإعداد والتجهيز

رام الله - دنيا الوطنأكدت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تمسكها بخيار المقاومة المسلحة؛ للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني، ومجابهة التحديات والصفقات، الهادفة لتصفية حقوقه الوطنية وقضيته الفلسطينية، وفي مقدمتها (صفقة ترامب- نتنياهو).وشددت الكتائب على أن جائحة (كورونا)، لن تثنيها عن مواصلة النضال والمقاومة، بما فيها الإعداد والتجهيز بكافة الوسائل المتاحة؛ لمجابهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.وفي سياق ذلك، نشرت الكتائب مقطع فيديو، يتضمن مشاهد حصرية لوحداتها الصاروخية في الميدان، تُظهر تربيض الصواريخ، استعداداً لصد أي عدوان إسرائيلي.