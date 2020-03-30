البرغوثي: في يوم الأرض فلسطين صامدة وستُفشل محاولات الضم والتهويد

الفلسطيننية: إن الشعب الفلسطيني صامد، وهو يحيي الذكرى الرابعة والأربعين ليوم الأرض الخالد، في وجه وباء (كورونا)، وثابت في تصميمه على إفشال كل محاولات الاستيلاء على أرضه وضمها وتهويدها، وسيفشل (صفقة القرن) كما أفشل مؤامرات التصفية السابقة.



وأكد البرغوثي، أن الفلسطينيين، لن يوقفوا كفاحهم، حتى يسقطوا منظومة الاحتلال، والتمييز العنصري بكل أرض فلسطين التاريخية.



وقال البرغوثي: يوم الأرض، وحد كل الفلسطينيين في كل مكان، ووباء (كورونا) يوحدنا اليوم جميعاً في مواجهته.



رام الله - دنيا الوطنقال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية