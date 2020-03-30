الاحتلال يعتقل شابًا بزعم محاولته اجتياز السياج الفاصل شرقي القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، شاباً بزعم محاولته اجتياز السياج الفاصل الحدودي مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، شرقي قطاع غزة.



وأفاد موقع (0404)، بأن الجيش، اعتقل فلسطينياً، تسلل عبر السياج الفاصل إلى الداخل، وتم تحويله إلى التحقيق.