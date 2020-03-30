انتهاء المناورات المشتركة بين سلاحي الجو الأمريكي والإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انتهاء مناورات "البرق المتواصل" المشترك، لسلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي، الذي جرى أمس، جنوب البلاد.



وأكد المتحدث، أنه في إطار المناورات، تدربت طائرات حربية متطورة من الجيل الخامس، (F-35) على سيناريوهات التعامل مع التهديدات الجوية والأرضية الاستراتيجية المتغيرة، بما يشمل تبادل الخبرات، واستنتاج العبر المشتركة.