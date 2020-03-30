الاقتصاد تُغلق منشأة غير مرخصة تُنتج منظفات تشكل خطراً على المستهلك بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، منشأة صناعية غير مرخصة في مدينة الخليل، تعمل على إنتاج منظفات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ولاتحمل بطاقة بيان، أي مجهولة المصدر، مما يُعد تضليلاً للمستهلك، كما تُلحق الضرر بصحته وسلامته.



من ناحية أخرى، بين مدير مديرية وزارة الاقتصاد في محافظة الخليل، ماهر القيسي، أن المخزون التمويني في محافظة الخليل، يكفي لعدة أشهر، وهناك وفرة في السلع الأساسية، التي تلبي احتياج المواطنين، وهذا ينسحب على جميع محافظات الوطن.



ودعت الوزارة، المواطنين لتجنب المبالغة في شراء السلع، خاصة أن المحلات التجارية، تفتح أبوابها يومياً، وفق المواعيد التي حددها المحافظ، الأمر الذي يسهل على المواطنين شراء احتياجاتهم، وفق الحاجة الضرورية، مؤكدة على أهمية ترشيد الاستهلاك، والشراء وفق الاحتياج.



وشدد مدير المديرية على أن طواقم الوزارة، بالتعاون مع المحافظ جبرين البكري، والأجهزة الأمنية، تنفذ على مدار الساعة، جولات رقابية على المحلات التجارية؛ لضبط وتنظيم السوق، بالإضافة إلى مراقبة إنتاج المصانع، والتنسيق المستمر مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن تسهيل الحركة التجارية، وعمليات الاستيراد والتصدير.