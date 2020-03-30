تعرف على التوزيع الجغرافي لإصابات فيروس (كورونا) في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس (كورونا) اليوم الإثنين، في فلسطين إلى 115، بعد الكشف عن 7 إصابات جديدة بقرية قطنة شمال غرب القدس.



وجاء توزيع الإصابات جغرافيا، كالتالي: 46 إصابة في بيت لحم، بينما سُجلت 38 إصابة في قرى القدس، و13 إصابة في رام الله.



وفي قطاع غزة، سُجلت 9 إصابات، و3 إصابات في الخليل، وإصابتان في طولكرم، وإصابة واحدة في كل من نابلس، وأريحا، وسلفيت.