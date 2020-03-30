40 ضابطاً من كوادر الدفاع المدني يتلقون تدريباً على التعامل مع (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تلقى 40 ضابط من كوادر الدفاع المدني، والمتطوعين في عدد من المحافظات، تدريباً خاصاً من قبل طواقم وزارة الصحة؛ لكيفية التعامل مع فيروس (كورونا).
تلقى 40 ضابط من كوادر الدفاع المدني، والمتطوعين في عدد من المحافظات، تدريباً خاصاً من قبل طواقم وزارة الصحة؛ لكيفية التعامل مع فيروس (كورونا).
وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني، أن هذا التدريب، يأتي في خضم الجهود المستمرة من قبل الدفاع المدني، ووزارة الصحة، والمؤسسة الأمنية لمواجهة فيروس (كورونا).
واشتمل التدريب، على كيفية التعامل السليم أثناء أداء مهام الدفاع المدني، وتجنب مخاطر فيروس (كورونا) وعلى آلية الحد من انتشاره، بالطرق الصحيحة، والمتبعة من قبل منظمة الصحة العالمية.
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