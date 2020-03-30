رابع وفاة بفيروس (كورونا) في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن، وفاة رابعة بفيروس (كورونا) المستجد، اليوم الاثنين، وهي الحالة الأولى في مستشفى الملك المؤسس في محافظة إربد.
وقالت صحيفة (الغد) الأردنية: إن الوفاة الرابعة، تعود لسيدة تبلغ من العمر (81 عاماً).
وكان وزير الصحة الأردني، سعد الجابر، قال: إن عدد الإصابات بالفيروس، وصل إلى 259 إصابة.
سجل الأردن، وفاة رابعة بفيروس (كورونا) المستجد، اليوم الاثنين، وهي الحالة الأولى في مستشفى الملك المؤسس في محافظة إربد.
وقالت صحيفة (الغد) الأردنية: إن الوفاة الرابعة، تعود لسيدة تبلغ من العمر (81 عاماً).
وكان وزير الصحة الأردني، سعد الجابر، قال: إن عدد الإصابات بالفيروس، وصل إلى 259 إصابة.
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