رابع وفاة بفيروس (كورونا) في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

سجل الأردن، وفاة رابعة بفيروس (كورونا) المستجد، اليوم الاثنين، وهي الحالة الأولى في مستشفى الملك المؤسس في محافظة إربد.



وقالت صحيفة (الغد) الأردنية: إن الوفاة الرابعة، تعود لسيدة تبلغ من العمر (81 عاماً).



وكان وزير الصحة الأردني، سعد الجابر، قال: إن عدد الإصابات بالفيروس، وصل إلى 259 إصابة.