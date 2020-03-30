(أونروا) تُعلن موعد وآلية توزيع المساعدات الغذائية في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنها ستستأنف توزيع المساعد الغذائية في قطاع غزة؛ ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء 31 آذار/ مارس 2020.



وقال المستشار الإعلامي لوكالة (أونروا) عدنان أبو حسنة، في تصريحٍ وصل "دنيا الوطن": "إن الوكالة، قررت استئناف توزيع المساعدات الغذائية في القطاع، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء"، مبينًا أن آلية توزيع المساعدات الغذائية، تغيرت ليصبح التوصيل إلى منازل اللاجئين مباشرة، بغرض ضمان صحة وسلامة اللاجئين المنتفعين، وهو ما يمثل الأولوية القصوى لـ (أونروا) على خلفية تفشي فيروس كورونا".



وأشار أبو حسنة، إلى أن الأسر المنتفعة، لن تقوم بدفع أي مقابل عند تلقى المساعدة الغذائية، سواء نقداً أو عيناً لوسيط التوصيل.



وأضاف: "أونروا قررت أن تتحمل كافة النفقات بهذا الخصوص، وسيقوم الوسيط بتسليم الطرد الغذائي للاجئين المنتفعين في منازلهم، وذلك كخطوة احترازية من طرف (أونروا) لمنع التجمعات في إطار الخطوات للحد من ومنع انتشار فيروس (كورونا)".



وأكد أبو حسنة، على أنه لا يجب على العائلات مغادرة منازلهم؛ لاستلام الطرود الغذائية، تحت أي ظرف.