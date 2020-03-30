فتح: المخابرات والصحة والشؤون المدنية وفروا 20 ألف جهاز فحص لفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): إنه تم تأمين 20 ألف جهاز فحص لفيروس (كورونا).وذكرت الصفحة الرسمية لحركة فتح، وكذلك مفوضية الإعلام، أن "المخابرات العامة، ووزارة الصحة، والشؤون المدنية، قاموا بتأمين أكثر من 20 ألف جهاز فحص (تيوب+ سواب) إلى فلسطين، لفحص فيروس (كورونا).وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قال: إن الأردن قدم أدوية تستخدم لعلاج الفيروس، وستصل خلال أيام، كما أن الصين سترسل مساعدات وأجهزة طبية.