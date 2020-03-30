اشتية: همنا الأساسي حماية شعبنا من الاحتلال والمرض

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، "اليوم همنا الأساسي حماية شعبنا من الاحتلال والمرض، وتعزيز صمود الفلسطيني على أرضه بصحة وسلامة، والدفاع عن موارده، والتصدي للاستيطان".



وأضاف اشتية في منشور على صفحته في (فيسبوك): "في ذكرى يوم الأرض الخالد، تحية للفلسطيني الصامد على أرضه، الثابت عند حقه، المحافظ على هويته، وإرث أجداده المتجذر في هذه الأرض، تحية للفلسطيني الذي يُسقط اليوم (صفقة القرن) كما أسقط على مر الزمان كل المؤامرات، التي حيكت لإنهاء حقه".