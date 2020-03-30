دولي

علماء صينيون ينشرون معلومات جديدة عن مدة صمود (كورونا) على السطح

علماء صينيون ينشرون معلومات جديدة عن مدة صمود (كورونا) على السطح
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توصل علماء صينيون في جامعة هونغ كونغ، إلى أن فيروس (كورونا) يبقى مستقراً لفترة طويلة عند درجة حرارة، تبلغ حوالي أربع درجات بغياب أي تطهير، موضحين أن نشاط الفيروس التاجي لا يبدأ في الانخفاض إلا بعد 14 يوماً.

ونشر العلماء معلومات جديدة عن الفيروس على بوابة (مدربفيو) الطبية المتخصصة، بينوا فيها أن المدة التي يمكن أن يظل فيها الفيروس التاجي صامداً على سطح الورق لمدة ثلاث ساعات، وعلى الملابس والخشب المعالج يومين، وعلى الزجاج، يعيش حتى أربعة أيام، وعلى البلاستيك سبعة أيام.

ووفق (رويترز) فقد لاحظ العلماء، أن الفيروس يمكن أن يستقر على السطح الخارجي للأقنعة الطبية لمدة تصل إلى سبعة أيام، داعين إلى تطهيرها بشكل شامل وكامل.

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