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شؤون فلسطينية

عشراوي: يوم الأرض يُذكرنا بكم نحب فلسطين ومدى انتمائنا لها

عشراوي: يوم الأرض يُذكرنا بكم نحب فلسطين ومدى انتمائنا لها
رام الله - دنيا الوطن
قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن ذكرى يوم الأرض، أليمة في فلسطين، تذكرنا بقيام إسرائيل، وسرقة أراضينا، وبقتل المقاومين والمدافعين عنها".

وأضافت عشراوي في رسالة مصورة لها: "في نفس الوقت، تذكرنا هذه الذكرى، بكم نحب فلسطين، وهذه الأرض، وبمدى انتمائنا لها وتجذرنا فيها، واستعدادنا للدفاع عنها".

وتابعت بقولها: "على هذه الأرض نستحق الحياة، وهنا باقون، هنا سنبني مستقبل أطفالنا".


 

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