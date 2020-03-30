عشراوي: يوم الأرض يُذكرنا بكم نحب فلسطين ومدى انتمائنا لها

رام الله - دنيا الوطنقالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن ذكرى يوم الأرض، أليمة في فلسطين، تذكرنا بقيام إسرائيل، وسرقة أراضينا، وبقتل المقاومين والمدافعين عنها".وأضافت عشراوي في رسالة مصورة لها: "في نفس الوقت، تذكرنا هذه الذكرى، بكم نحب فلسطين، وهذه الأرض، وبمدى انتمائنا لها وتجذرنا فيها، واستعدادنا للدفاع عنها".وتابعت بقولها: "على هذه الأرض نستحق الحياة، وهنا باقون، هنا سنبني مستقبل أطفالنا".