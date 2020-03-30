الاحتلال يُخطر بإزالة أشجار من المسعودية شمال نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بإزالة أشجار من منطقة المسعودية السياحية شمال نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن قوات الاحتلال، أخطرت بإزالة أشجار، جرى زراعتها قبل شهور في منطقة المسعودية، التابعة لأراضي بلدة برقة شمال نابلس.



وأضاف: إن المنطقة تعتبر معلماً تاريخياً، وفيها معالم عثمانية لسكة الحجاز، وتعتبر إحدى المناطق السياحية، وتشكل محط أطماع للمستوطنين في محاولة منهم للسيطرة عليها.