الاحتلال يُخطر بإزالة أشجار من المسعودية شمال نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بإزالة أشجار من منطقة المسعودية السياحية شمال نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن قوات الاحتلال، أخطرت بإزالة أشجار، جرى زراعتها قبل شهور في منطقة المسعودية، التابعة لأراضي بلدة برقة شمال نابلس.
وأضاف: إن المنطقة تعتبر معلماً تاريخياً، وفيها معالم عثمانية لسكة الحجاز، وتعتبر إحدى المناطق السياحية، وتشكل محط أطماع للمستوطنين في محاولة منهم للسيطرة عليها.
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بإزالة أشجار من منطقة المسعودية السياحية شمال نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن قوات الاحتلال، أخطرت بإزالة أشجار، جرى زراعتها قبل شهور في منطقة المسعودية، التابعة لأراضي بلدة برقة شمال نابلس.
وأضاف: إن المنطقة تعتبر معلماً تاريخياً، وفيها معالم عثمانية لسكة الحجاز، وتعتبر إحدى المناطق السياحية، وتشكل محط أطماع للمستوطنين في محاولة منهم للسيطرة عليها.
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