بحرية الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين في بحر شمال غزة

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رام الله - دنيا الوطن

هاجمت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مراكب الصيادين ببحر شمال مدينة غزة.



وفتحت بحرية الاحتلال، نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين، وقامت بملاحقتها، على بعد 3 أميال شمال مدينة غزة.