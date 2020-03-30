بحرية الاحتلال تُهاجم مراكب الصيادين في بحر شمال غزة
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مراكب الصيادين ببحر شمال مدينة غزة.
وفتحت بحرية الاحتلال، نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين، وقامت بملاحقتها، على بعد 3 أميال شمال مدينة غزة.
هاجمت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مراكب الصيادين ببحر شمال مدينة غزة.
وفتحت بحرية الاحتلال، نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه مراكب الصيادين، وقامت بملاحقتها، على بعد 3 أميال شمال مدينة غزة.
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