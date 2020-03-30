البدء بصرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة اليوم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بدأت وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بصرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة عن شهر 3/2020.



وذكرت، أن الصرف سيكون في كافة فروع بنك البريد، وذلك حسب الأحرف الأبجدية، التي سيُعلن عنها بنك البريد.



ودعت المستفيدين للالتزام بالتعليمات، والإجراءات الصادرة من بنك البريد، بخصوص موعد وآلية الصرف.