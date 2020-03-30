البدء بصرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة اليوم
رام الله - دنيا الوطن
بدأت وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بصرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة عن شهر 3/2020.
وذكرت، أن الصرف سيكون في كافة فروع بنك البريد، وذلك حسب الأحرف الأبجدية، التي سيُعلن عنها بنك البريد.
ودعت المستفيدين للالتزام بالتعليمات، والإجراءات الصادرة من بنك البريد، بخصوص موعد وآلية الصرف.
بدأت وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بصرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة عن شهر 3/2020.
وذكرت، أن الصرف سيكون في كافة فروع بنك البريد، وذلك حسب الأحرف الأبجدية، التي سيُعلن عنها بنك البريد.
ودعت المستفيدين للالتزام بالتعليمات، والإجراءات الصادرة من بنك البريد، بخصوص موعد وآلية الصرف.
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