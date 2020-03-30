غسان نمر: تسجيل 7 حالات جديدة في بلدة قطنة شمال غرب القدس

من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 7 حالات جديدة في بلدة قطنة شمال غرب القدس.



وقال نمر في مؤتمر الإيجاز الصباحي: إنه بذلك ترتفع إصابات منطقة شمال غرب القدس إلى 39 إصابة، فيما ارتفعت مجمل الإصابات بعموم الأراضي الفلسطينية إلى 115.



وأوضح، أن عدد الفحوصات التي أنجزت يوم امس 629 فحصاً، ظهر منها 7 إصابات فقط، مبينًا أن عدد الفحوصات الإجمالية في فلسطين 6498.



وأشار نمر إلى أنه تتم الآن ترتيبات مع الجانب الأردن للعمل على عودة الطلاب الفلسطينيين من المملكة إلى فلسطين.



وأضاف: "سيتم وضع طلابنا في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً بعد عودتهم من الأردن".