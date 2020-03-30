مؤسسات مغربية تُعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في (يوم الأرض)

أصدرت مجموعة من المؤسسات المغربية، بياناً صحفياً اليوم الاثنين، تعلن من خلاله التضامن مع الشعب الفلسطيني بمناسبة (يوم الأرض)، وكان على النحو التالي:





رام الله - دنيا الوطنيحيي الشعب الفلسطيني، ومعه كل أحرار العالم، يوم 30 مارس لهذه السنة، والتي تذكرنا بالمجازر الرهيبة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني من أجل اقتلاعه من أرضه، الذكرى 44 ليوم الأرض التي يعبر من خلالها الشعب الفلسطيني عن تمسكه بأرضه وصموده ضد مشاريع الاستيطان الصهيوني وسياسة نهب الأراضي ونزعها من أصحابها الحقيقيين وتشريدهم.وبذلك أصبح يوم الأرض ثابتا من ثوابت التضامن الأممي مع الشعب الفلسطيني من أجل حقه في تقرير مصيره وعودة اللاجئين إلى أراضيهم، وإقامة الدولة الديمقراطية الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.كما تتزامن الذكرى هذه السنة مع انتشار وباء فيروس كورونا عبر العالم، واتخاذ الدول وحكوماتها الإجراءات الاحترازية الضرورية، سواء تعلق الأمر بحالة الطوارئ والحجر الصحي، أو إطلاق سراح المعتقلين وغيرها من الإجراءات، والسباق مع الزمن للقضاء على هذا الوباء، في الوقت الذي يعيش فيه الشعب الفلسطيني تحت قيود الاحتلال الصهيوني وسياساته العنصرية والقمعية وفرض الحصار على قطاع غزة.وفي هذه المناسبة، فإننا كإطارات للتضامن ومناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة، نعتبر أن الشعب الفلسطيني في هذا الظرف يواجه من جهة وباء الاحتلال المتمثل في"صفقة نتانياهو/ترامب" بالمزيد من السيطرة على الأراضي في الضفة والقدس، وقطع الموارد على وكالة غوث اللاجئين، لأجل تصفية القضية الفلسطينية، ومن جهة أخرى وباء فيروس كورونا تحت الحصار، والمخاطر المحدقة پٱلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من جراء هذا الوباء.1- ندعو الى ضرورة إحياء هذه الذكرى بمختلف الأشكال النضالية (صور، فيديوهات، كاريكاتير، شعر، مقالات، موسيقى) عبر وسائل التواصل الاجتماعي قصد تنوير الرأي العام بهذه الأوضاع.2- ننادي إلى تحرك القوى الديمقراطية للضغط على مؤسسات الأمم المتحدة للقيام بدورها، وخاصة وكالة غوث اللاجئين بمناطق اللجوء والمخيمات لتستجيب لحاجيات اللاجئين الفلسطينيين.3- نثمن محاولات رأب الصدع الفلسطيني لتجاوز الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والمضي قدما بأسرع وقت في هذا الاتجاه، من أجل التأسيس لمرحلة جديدة للنضال الوطني بكافة الأشكال كخطوة لا محيد عنها لدحر الاحتلال.4- ندعو للضغط الشعبي والدولي من أجل فك الحصار عن غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، ودعم السلطة الفلسطينية لمواجهة وباء فيروس كورونا.4- نؤكد على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وضرورة تحسيس المنتظم الدولي وشعوب العالم بأهمية مقاطعة البضائع الصهيونية.