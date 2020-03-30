الأسرى: الاحتلال يُمارس العنصرية بالإفراج عن الجنائيين والإبقاء على الأسرى الفلسطينيين

مسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية الأستاذ بسام المجدلاوى

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رام الله - دنيا الوطن

طالب وكيل مساعد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة، ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية، بسام المجدلاوي من خلال لقاء متلفز على فضائية تلفزيون فلسطين، المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولى، بأهمية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في أعقاب العنصرية التى تمارسها دولة الاحتلال بحقهم، في أعقاب الإعلان عن قرار بالإفراج عن السجناء الجنائيين، لأن التقدير العام في إسرائيل والعالم والمنظمات الحقوقية، أن السجون أكثر بؤرة لنقل الفيروس بسبب الاكتظاظ.



وطالب في تصريح وصل "دنيا الوطن" المؤسسات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال، للإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تحسباَ من العدوى بسبب انتشار الفيروس بإسرائيل، ولوجود المئات من الأسرى المرضى بأمراض مزمنة، وعشرات من كبار السن.



وشدد المجدلاوي على أهمية المطالبة الموحدة للعالم، من طرف منظمة العفو الدولية، حيث إنها طالبت عدداً من الدول للافراج عن المعتقلين السياسيين في العالم، بسبب مخاوف موثقة من اكتظاظ السجون، وسوء العناية والرعاية الصحية، في حين أنها لم تطالب دولة الاحتلال، بالافراج عن الأسرى الفلسطينيين، الذين يعانون نفس المعاناة وأكثر، في السجون الإسرائيلية.