دولي

حزب (العمل) يعتزم الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو

حزب (العمل) يعتزم الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين: إنه من المتوقع، أن ينضم حزب (العمل) إلى حكومة الوحدة، التي يشكلها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب (حصانة إسرائيل)، بيني غانتس.

ووفق صحيفة (يديعوت آحرنوت) فقد التقى رئيس حزب (العمل)، عمير بيرتس، أمس، مع مندوبين من حزب غانتس، لبحث انضمام العمل إلى الحكومة.

ويتوقع أن ينضم عضو الكنيست عن العمل، إيتسيك شمولي، إلى الائتلاف الحكومي الجاري تشكيله، بينما عضو كنيست الثالثة عن هذا الحزب، ميراف ميخائيلي، ترفض الانضمام إلى ائتلاف يرأسه نتنياهو، بسبب اتهامات الفساد ضده، ويتوقع أن يتم الاتفاق، اليوم، على الحقائب الوزارية، التي سيحصل عليها بيرتس وشمولي.

وأوضحت الصحيفة، أن غانتس، اتفق مع بيرتس على أن يتولى حقيبة الاقتصاد، وأن يتولى شمولي حقيبة الرفاه الاجتماعي، حيث إن الحكومة الجديدة، ستكون مضخمة، وتضم 30- 34 وزيراً.

ولم ينف بيرتس إمكانية انضمامه إلى حكومة برئاسة نتنياهو، حيث قال: إنه لا مانع "طالما أنها تدفع أجندة اجتماعية واضحة".

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