إذا كنت مدخناً أو تُعاني من السمنة المفرطة فعليك الخوف من فيروس (كورونا)

المدخنون أكثر عرضة للوفاة بـ (كورونا)





أكد المختص في الوبائيات والأمراض المعدية، الدكتور وسام صبيحات، مدير صحة محافظة جنين، أن الدراسات أثبتت أن الشخص المدخن، قد يكون أكثر عرضة للإصابة بفيروس (كورونا)، وأكثر عرضة لأن يكون لديه مضاعفات وظهور أعراض للمرض من الشخص غير المدخن.



وقال الدكتور صبيحات لـ"دنيا الوطن": هناك بروتوكول واضح لعملية العلاج، حسب الأعراض يتم العلاج، وظهور الأعراض والمضاعفات، وأيضاً حسب مناعة المريض، كل حالة تدرس على حدة، وتعطى العلاج اللازم حسب وضعها، وتقييم الطواقم الطبية لها.



وشدد على أن المدخنين، هم الأكثر عرضة للإصابة، وأكثر عرضة لظهور المرض، وأكثر عرضة لأن تحدث عليهم مضاعفات، إذا ما حدثت مضاعفات بكل تأكيد، ستكون نسبة الوفيات أكثر من غير المدخنين.



أعلن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن بيانات من الصين، أظهرت أن 80% من المصابين بالفيروس ظهرت عليهم أعراض خفيفة فقط، لكن هذه النسبة تراجعت في أوروبا إلى 70%، حيث احتاجت ٣ من كل ١٠ حالات نقلها إلى المستشفى



المدخنون أضعف بمقاومة فيروس (كورونا)



وقال رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين، ماجد شيوخي: قدرة الشخص المدخن على مواجهة فيروس (كورونا) أقل من الإنسان غير المدخن، ويتعافون ببطء أكثر من غيرهم، لأن رئتي المدخنين عادة ما تكون مصابة، بسبب وصول الدخان المستمر لها، وبالتالي تصبح قدرتهما على تحمل الفيروس أقل بكثير.



وأضاف شيوخي لـ"دنيا الوطن": أن المدخن يعاني من ضعف في المناعة، والتدخين يؤثر أيضاً على فعالية الأدوية الخاصة بفيروس (كورونا)، التدخين يضعف القدرة على محاربة الفيروس، وأن الأشخاص الذين يحتوي الدم لديهم على كمية أكبر من الأوكسجين هم الأقدر على مقاومة الفيروس، وذلك غير متوفر لدى المدخنين".



ونصح المواطنين بالابتعاد عن التدخين في ظل انتشار فيروس (كورونا)، متمماً "آن الأوان للمدخن، أن يجلس مع نفسه، ويفكر لماذا أنا أدخن؟ في وقت أن ذلك الأمر يضعف جهاز المناعة الخاص بي، ويعرضني للأمراض، بالإضافة لتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني، وعلى البيئة، وأهم شيء على صحة الإنسان".



وشدد على أن قدرة الجهاز المناعي لدى المدخن، أقل من غير المدخن، وبذلك يصبح الشخص أقل قدرة على مقاومة الأمراض والفيروسات.



المدخنون يُضافون لخانة (كبار السن)



